Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu 25 Ekim'de 2 yıllık üniversite mezunları katılımıyla gerçekleşti. Devlet kurumlarına atanabilmek için sınavda ter döken adaylar sınav sonrası puanlarını hesaplamaya başladı. Peki KPSS ön lisans hesaplama nasıl yapılır?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS ön lisans soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.