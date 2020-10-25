Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturum 25 Ekim 2020 tarihinde uygulandı. İki senelik üniversite mezunu adaylar, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde istihdam etmek için ön lisans sınavında ter döktü. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzda adayların merak ettiği KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuç sorgulama nereden yapılır? sorularına ilişkin yanıtlar yer alıyor. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS’ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ön Lisans” sınav sonuçlarını etkilemez.



2018-KPSS’ye Ortaöğretim düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.



Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz.

Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. 60 genel kültür, 60 genel yetenek olmak üzere 120 sorudan oluşan KPSS ön lisans sınavın süresi 130 dakika oldu.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA GİREN ORTAÖĞRETİMDEN TERCİH YAPABİLİR Mİ?

KPSS tercihlerinde dikkat edilecek hususlardan biri de mezuniyete göre tercih yapmaktır. Mezuniyetle ilgili olarak iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi alt öğrenim ile üst öğrenim durumu. Bilindiği üzere alt öğrenimden KPSS puanınız olsa bile ve geçerliliği yıl olarak devam ediyor olsa bile üst öğrenimden başvuru yapmak durumundasınız. Bu kapsamda örnek verecek olursal; lisans mezunu olan bir aday, önlisans’tan başvuru kesinlikle yapamaz. Aynı şekilde önlisans mezunu bir aday KPSS lise puanı olsa dahi artık ortaöğretimden başvuru hakkı bulunmamaktadır. Peki iki farkı bölümden mezun olanlar tercihlerini nasıl yapacak? KPSS adayı lisans alanında iki farklı programdan mezun ise her iki bölüm için de başvuru yapabilir. Aynı şekilde iki farklı önlisans programından mezun olan aday her iki bölüm için de tüm diğer özel ve genel şartları taşıdığı sürece KPSS tercihi yapabilecektir.