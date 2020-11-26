KPSS ön lisans tercih robotu 2020 | KPSS branş bazında sıralamalar
15 Ekim'de uygulanan KPSS ön lisans sınavının sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar bu kez branş bazında sıralamaları öğrenmek istiyor. Memur adayları puanlarına göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacak. Adaylar tercih robotunu kullanacak yerleşebilecekleri meslekleri seçecek.
KPSS branş bazından sıralamalar da ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ancak tercih tarihleri henüz belli olmadı. Öte yandan geçmiş senelerde yayımlanan branş bazında sıralamalara bakarak bu yıl hangi alanı tercih edebileceğinize bakabilirsiniz.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) adayların aldıkları puana göre sıralamaları yapılıyor. Söz konusu sıralama, KPSS sonuç sayfasının altında yer alıyor. Fakat diğer sıralama, yani branş bazında sıralama atamada daha önemli bir yer tutuyor. Branş bazında sıralama ile aynı bölümü bitiren adaylar arasında puana göre adayın kaçıncı sırada olduğu görülebiliyor. Mezun olunan bölümden atama olduğunda, branş bazındaki sıralamalara göre bir değerlendirme yapılıyor ve ona göre tercih yapılmasının daha uygun olacağı belirtiliyor.
KPSS önlisans sonuçlarının arkasından henüz branş bazında sıralamalar paylaşılmadı. Merkezi atamadan önce ÖSYM'nin güncellemeyi yapacağı söyleniyor.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMAYA NASIL BAKILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ais.osym.gov.tr internet adresine gidin. Sisteme T.C. Kimli No ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, ‘Başvurularım-Tercihlerim’ yazan bölüme tıklayın. Ardından girdiğiniz KPSS programını seçin.
Çıkan sayfada 'Branş bazında sıralama' bölümüne tıklayın.
Ardından mezun olunan bölümü seçin ve hemen alt tarafda ‘ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin’ kutucuğunu işaretleyin.
Branş bazında sıralamanız aşağıda yer alacaktır.
KPSS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
İnternette yer alan bir sürü tercih robotu sitesine giriş yaparak hangi KPSS sınavına girdiyseniz onu seçin ve aldığınız net puanı yazın. Otomatik olarak tercih edebileceğiniz meslekler sıralanacaktır.
70 PUANLA HANGİ ALANLARA BAŞVURU YAPILIR?
KPSS’den en az 70 puan alan adaylar, aşağıda yer alan bazı meslek gruplarında tercih yapabilir.
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ
ADALET
ADALET MESLEK EĞİTİMİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ
AĞIRLAMA HİZMETLERİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
ALTYAPI
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ
ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK
ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH
ARICILIK
AŞÇILIK
AT ANTRENÖRLÜĞÜ
ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ
ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
AV VE YABAN HAYATI
AVCILIK VE YABAN HAYATI
AVRUPA TOPLULUĞU
AYAKKABI TASARIMI
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI
BAĞCILIK
BAHÇE TARIMI
BAHÇE ZİRAATI
BAKIR ÇALGILAR
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BALON PİLOTLUĞU
BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
BANKACILIK
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ