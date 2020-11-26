KPSS ön lisans tercih robotu 2020 | KPSS branş bazında sıralamalar

KPSS branş bazından sıralamalar da ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ancak tercih tarihleri henüz belli olmadı. Öte yandan geçmiş senelerde yayımlanan branş bazında sıralamalara bakarak bu yıl hangi alanı tercih edebileceğinize bakabilirsiniz.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) adayların aldıkları puana göre sıralamaları yapılıyor. Söz konusu sıralama, KPSS sonuç sayfasının altında yer alıyor. Fakat diğer sıralama, yani branş bazında sıralama atamada daha önemli bir yer tutuyor. Branş bazında sıralama ile aynı bölümü bitiren adaylar arasında puana göre adayın kaçıncı sırada olduğu görülebiliyor. Mezun olunan bölümden atama olduğunda, branş bazındaki sıralamalara göre bir değerlendirme yapılıyor ve ona göre tercih yapılmasının daha uygun olacağı belirtiliyor.

KPSS önlisans sonuçlarının arkasından henüz branş bazında sıralamalar paylaşılmadı. Merkezi atamadan önce ÖSYM'nin güncellemeyi yapacağı söyleniyor.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMAYA NASIL BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ais.osym.gov.tr internet adresine gidin. Sisteme T.C. Kimli No ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, ‘Başvurularım-Tercihlerim’ yazan bölüme tıklayın. Ardından girdiğiniz KPSS programını seçin.

Çıkan sayfada 'Branş bazında sıralama' bölümüne tıklayın.

Ardından mezun olunan bölümü seçin ve hemen alt tarafda ‘ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin’ kutucuğunu işaretleyin.

Branş bazında sıralamanız aşağıda yer alacaktır.

KPSS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

İnternette yer alan bir sürü tercih robotu sitesine giriş yaparak hangi KPSS sınavına girdiyseniz onu seçin ve aldığınız net puanı yazın. Otomatik olarak tercih edebileceğiniz meslekler sıralanacaktır.

70 PUANLA HANGİ ALANLARA BAŞVURU YAPILIR?

KPSS’den en az 70 puan alan adaylar, aşağıda yer alan bazı meslek gruplarında tercih yapabilir.

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

ACİL YARDIM

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ

AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ

ADALET

ADALET MESLEK EĞİTİMİ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

ADLİ TIP

ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ

AĞAÇ İŞLERİ

AĞIRLAMA HİZMETLERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

ALTYAPI

AMBULANS VE ACİL BAKIM

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ

ANESTEZİ

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ

ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ

ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK

ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH

ARICILIK

AŞÇILIK

AT ANTRENÖRLÜĞÜ

ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ

AV VE YABAN HAYATI

AVCILIK VE YABAN HAYATI

AVRUPA TOPLULUĞU

AYAKKABI TASARIMI

AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ

AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI

BAĞCILIK

BAHÇE TARIMI

BAHÇE ZİRAATI

BAKIR ÇALGILAR

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

BALON PİLOTLUĞU

BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ

BANKACILIK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ