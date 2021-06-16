KPSS şartsız memur alımı 2021: ETİ maden personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR Eti Maden işçi alımı başvuru ekranı

Her gün yüzlerce kişi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı istemeyen memur alım ilanlarını araştırıyor. Neredeyse her gün de bir çok işyeri sınavsız personel alımı için ilan açıyor. Bizler de KPSS şartsız memur alımı yapan iş ilanlarına haberimizde yer verdik. İşte o ilanların detayları.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKÇİ İŞÇİ ALIMI 2021

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sadece en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olma şartı ile Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 67 sürekli işçi alacak. Peki Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

KPSS şartsız 67 sürekli işçi alımı için başvurular henüz başlamadı. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 21 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

BAŞVURU EKRANI

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra arama bölümüne "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazın.

Ardından karşına çıkan ilanlara giriş yaparak başvur kısmına tıklayın. Sizden istenen TC kimlik no ve daha öncesinde oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İle Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne sınavsız 67 sürekli işçi alımı için başvuru şartları şöyle;

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

7- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.