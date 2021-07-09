Bu yıl KPSS lisans sınavı 1 Ağustos'ta başlayacak. Kamuda memur olmak için sınava katılacak adaylardan yüksek puan alanlar ve başarılı olanlar daha sonra tercih dönemine girecek. Peki KPSS 2021 sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır 2021? KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor? İşte detaylı bilgiler....

KPSS 2021 NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 1 Ağustos 2021'de yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da 1 Ağustos'ta saat: 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları;

1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 7 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

2. Oturum 7 Ağustos Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'de uygulanacak.

3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) da 8 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖABT sınavı ise 15 Ağustos'ta saat 10.15'te yapılacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı sınavı da 14.45'de başlayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR 2021?

KPSS sınavlarına giriş belgeleriyle girilmektedir. Giriş belgeleri ÖSYM’nin resmi web sitesi olan http://ais.osym.gov.tr ‘den temin edilecektir.

KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav giriş belgelerinde adayların sınava girecekleri bina hakkında bilgi bulunmaktadır. Giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgeleri sınav gününden 10 gün önce yayımlamaktadır. Sınava giriş belgeleri yayımlandığında aşağıdaki linkten çıktısını alabilirsiniz.

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