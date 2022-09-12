Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dayanamadı! Arap vatandaş kraliçenin adına umre yaptı, dua etti!

Suudi Arabistan'da bir vatandaşın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kraliçe Elizabeth için yaptığını görenlere şaşkınlığını gizleyemedi.

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İngiltere kraliçesi Kraliçe 2. Elizabeth bir süredir devam eden ağlık sorunları dolayısıyla 8 Eylül günü acil olarak doktor kontrolüne alınmıştı. Aynı gün akşam saatlerinde gelen ölüm haberi sonra başta kraliyet ülkesi olmak üzere birçok ülkede kraliçe için kraliçe için yas ilan edildi ve gündemler değiştirildi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dayanamadı! Arap vatandaş kraliçenin adına umre yaptı, dua etti!

ÜLKEDE 10 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yani 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül 2022 Perşembe günü vefat etmesinin ardında ülkede 10 günlük yas ilan edildi ve kraliçenin 19 Eylül Pazartesi günü defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dayanamadı! Arap vatandaş kraliçenin adına umre yaptı, dua etti!

KRALİÇE İÇİN UMRE YAPTI

Ölüm haberi alındıktan sonra birçok ülkeden kraliçe için taziye mesajları yayımlandı, ülkelerin en ünlü mekanların kraliçenin fotoğrafları yansıtıldı. Suudi Arabistan'da da bir vatandaş kraliçenin ölüm haberi sonra kraliçe adına Umre yaptı.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüne dayanamadı! Arap vatandaş kraliçenin adına umre yaptı, dua etti!

CENNETE GİTMESİ İÇİN DUA ETTİ

Ziyaretine dair sosyal medya hesaplarında video paylaşan vatandaş yaptığı Umre için de "Allah'tan ona cenneti vermesini ve onu salihlerle haşretmesini niyaz ederim." şeklinde bir açıklamada bulundu. O görüntüler sonrası söz konusu videoya sosyal medya kullanıcılarından "Dedesi ebu cehilde umre yapıp hacılara ikram ediyordu" "Karısı için bir bardak su getirmez. Yabancı kari hayranlığı başka bir şey değil." "Sende elizabeth ile haşr ol" şeklinde yorumlar geldi.

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