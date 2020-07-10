Kredi çekmek için bankaya gitme dönemi sona erdi! Bu bankalara başvurabilirsiniz

Kefile, Bordroya gerek kalmadan hatta şubeye bile gitmeye gerek kalmadan evlerinizden kredi alabilirsiniz. Bu uygulamayı bir çok banka sizlere sunarken dikkat etmeniz gereken bazı konular olacak. Bankalar gelir beyanı ve kefil şartı yerine kredi notlarına bakmaya başladı. Yani kredi çekmek istiyorsanız ödemelerinizi düzenli bir şekilde, zamanında yapıyor olmanız önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Şartları nelerdir?

FİNDEKS KREDİ NOTU NEDİR?

Findeks kredi notu, gelecek yıl içinde borçlarınızı ödeme ihtimalinizi hesaplıyor. 1 ile 1900 arasında değişiyor, 1900'e doğru risk seviyeniz düşüyor. İnceleme sonrası uygun görülürseniz banka belirli faiz oranları ile kredi veriyor. Faiz oranları kredi miktarına, vadesine ve kredi notunuza göre değişiyor. Peki hangi bankalar anında kredi veriyor?

AKBANK DİREKT KREDİ

Akbank Mobil müşterileri başvurabilir.

40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.

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CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

18 ile 65 yaş arasındaki herkes başvurabilir.

1000-50.000 TL arasında kredi çekebilirsiniz.

Kredi vadesi 3-36 ay arasıdır. Aylık eşit taksitlerle ödenebilir.

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DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

MobilDeniz kullanıcıları başvurabilir.

2000-10.000 TL arası kredi çekilebilir.

Faiz oranı yüzde 0.99'dan başlar.

12-60 ay vadelidir.

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İŞ BANKASI ANINDA KREDİ

İşCep ya da internet şubesinden başvurabilirsiniz.

En fazla 60 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz.

İlk taksiti krediyi aldığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde planlayabilir ve her ay eşit ödeme yapabilirsiniz.

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QNB FİNANSBANK HAZIR KREDİ

Finansbank müşterilerinin Ek Hesap limitine bağlı olarak açılan ek kredi limitidir.

Çağrı merkezi, ATM, mobil uygulama ve internet şubelerinden başvurabilirsiniz.

Vade 2-60 ay arası değişir.

Aylık faiz oranı yüzde 1.25'tir.

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VAKIFBANK ANINDA KREDİ

Vakıfbank bireysel müşterileri kullanabilir.

Bankadan maaş alan müşteriler 9000 TL, almayanlar 30.000 TL'ye kadar kredi çekebilir.

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YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ

İnternet şubesi ya da Yapı Kredi Mobil üzerinden başvurabilirsiniz.

1000-200.000 TL arası kredi çekebilirsiniz.

60 aya kadar vadelidir.

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ZİRAAT BANKASI DİJİTAL KREDİ

İnternet şubeden veya Ziraat Mobil'den başvurabilirsiniz.

60 aya kadar vadesi vardır.

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