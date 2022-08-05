Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan - Putin görüşmesi öncesi açıklama! "Türkiye'nin güvenlik endişeleri var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşmeye değinen Kremlin Sözcüsü Peskov," Erdoğan ile Putin Suriye'yi de görüşecek. Türkiye'nin güvenlik endişeleri var" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan - Putin görüşmesi öncesi açıklama! "Türkiye'nin güvenlik endişeleri var"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya'nın Soçi kentine giderek Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile görüşecek.

Günü birlik görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan - Putin görüşmesi öncesi açıklama!

PESKOV'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Öte yandan görüşmeye ilişkin olarak açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov," Erdoğan ile Putin Suriye'yi de görüşecek. Türkiye'nin güvenlik endişeleri var" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan - Putin görüşmesi öncesi açıklama!

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