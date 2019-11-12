Kremlin'den flaş Erdoğan ve Putin bilgisi! 2020'de TürkAkım açılış töreninde...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında Putin ve Erdoğan arasındaki yeni temasların ne zaman gerçekleşebileceği soruldu.

Peskov, "TürkAkım'la ilgili tüm işlerin tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törenin kişisel temaslar için iyi bir gerekçe olacağı konuşuldu. Planlarımıza göre bunun, önümüzdeki ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor" yanıtını verdi.

Ocak ayından önce liderler arasında bir görüşme olma ihtimaliyle ilgili soru karşısında ise Peskov, "Onlar (Putin ve Erdoğan) gerekli görürse olabilir" ifadesini kullandı.

"HER AN TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLİRLER"

Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinin oldukça hızlı bir şekilde ayarlandığına dikkat çekerek liderlerin her an telefon görüşme gerçekleştirebileceğinin de altını çizdi.

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