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  3. Kreş vaadini gerçekleştiremeyen İmamoğlu çözümü zamda buldu! Kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı

Kreş vaadini gerçekleştiremeyen İmamoğlu çözümü zamda buldu! Kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı

Seçim sürecinde İstanbul'a 150 kreş açılacağı sözünü veren ancak 50 kreş açan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı.

Kreş vaadini gerçekleştiremeyen İmamoğlu çözümü zamda buldu! Kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı

İstanbul seçimlerinde " Her şey çok güzel olacak" sloganıyla birbirinden farklı vaat veren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a 150 kreş açacağı sözünü vermişti. Görev süresinde 3 yılı bırakan İmamoğlu, şimdiye kadar 50 kreş açabildi. Vaadini gerçekleştirmesi zor görünen İBB vatandaşları çıldırtacak bir karar aldı.

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YÜZDE 40'A YAKIN ZAM ONAYLANDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre İmamoğlu'nun kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın oranda zam yapılmasını öngören kararı onayladığı ortaya çıktı.

690 TL olan kreş ücretlerinin zammın ardından 940 TL olacağı ifade edildi. Söz konusu zammın 1 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi. 

Zam kararına tepki gören vatandaşlar, "Bu kadar para verdikten sonra başka yere giderim. Nerede sosyal belediyecilik anlayışı"  sözleriyle İBB'ye isyan etti.

Kreş vaadini gerçekleştiremeyen İmamoğlu çözümü zamda buldu! Kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı Kreş vaadini gerçekleştiremeyen İmamoğlu çözümü zamda buldu! Kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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