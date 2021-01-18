Kreş ve anaokulları tatil mi? Kreş ve anaokulları kapandı mı son dakika? 18 Ocak Pazartesi tatil olan iller

Yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok ilde özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki Kreş ve anaokulları tatil mi? Kreş ve anaokulları kapandı mı son dakika? Hangi illerde anaokulu ve kreşler tatil edildi?

KREŞ VE ANAOKULLARI TATİL Mİ SON DAKİKA?

Sakarya Valiliği resmi sitesi üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 18.01.2021 tarihinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

''İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 18.01.2021 tarihinde yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün tam gün idari izinli sayılacaklardır.''

KREŞ VE ANAOKULU KAR NEDENİYLE TATİL OLAN İLLER

Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Sakarya

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli İl Hıfzısıhha Meclis Kurulu kararı ile idari izinli sayılacaktır."

Bolu

Düzce

Zonguldak

Kütahya