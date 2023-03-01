Kreshnic Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnic Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kreshnic Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kreshnic Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kreshnic Krasniqi 15 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kosova,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kreshnic Krasniqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kreshnic Krasniqi'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kreshnic Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kreshnic Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kreshnic Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kreshnic Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2014 yılında Ethnikos

1 Ocak 2015 yılında THOI Lakatamias

30 Haziran 2015 yılında Ethnikos

1 Temmuz 2016 yılında Billericay

23 Temmuz 2017 yılında Enfield Town

21 Ağustos 2017 yılında Barking

4 Ekim 2017 yılında Heybridge Swift

1 Temmuz 2019 yılında Concord Rangers

25 Şubat 2020 yılında Wealdstone

20 Ağustos 2020 yılında Maidstone

1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet

5 Şubat 2022 yılında Billericay

6 Mart 2022 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet

Kreshnic Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kreshnic Krasniqi şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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