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  3. Kreşte 25 çocuğu zehirleyen ve birinin ölümüne sebep olan öğretmene idam cezası!

Kreşte 25 çocuğu zehirleyen ve birinin ölümüne sebep olan öğretmene idam cezası!

Çin'de kreşte çalışan bir öğretmen çocukların yemeklerine yüksek miktarda sodyum nitrat koyarak zehirlenmelerine neden oldu. Mahkemeye çıkarılan öğretmenin idam ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kreşte 25 çocuğu zehirleyen ve birinin ölümüne sebep olan öğretmene idam cezası!

Kan donduran olayın adresi Çin. Kreşte Vang Yun adında bir öğretmen, aralarında husumet olan meslektaşından intikam almak için korkunç bir plan yaptı. Meslektaşının 25 öğrencisinin yemeğine zehir atan Vang Yun, öğrencilerden birinin ölümüne sebep oldu.

ÇİN MAHKEMESİ AFFETMEDİ

BBC'de yer alan habere göre, mahkeme heyetinden yapılan açıklamada, geçen yıl Ciaozuo'daki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyarak zehirlenmelerine neden olan Vang Yun'a idam cezası verildiği belirtildi.

Vang'ın tartıştığı bir meslektaşından öç almak için onun öğrencilerinin yemeğine sodyum nitrat koyduğu ifade edilen açıklamada, Vang'ın zehirlenen 25 çocuktan birinin ölümüne neden olduğu hatırlatıldı.

Kreşte 25 çocuğu zehirleyen ve birinin ölümüne sebep olan öğretmene idam cezası!

DAHA ÖNCE DE KOCASINI ZEHİRLEMİŞ

Açıklamada, Vang'ın daha önceden kocasının yemeğine de sodyum nitrat koyarak zehirlediği fakat kocasının tedavi gördüğü belirtildi.

Çin'de 2002 yılında Nancing'de fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi idam edilmişti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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