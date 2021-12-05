Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin dibi gördü!

Dünya üzerindeki en değerli kripto para olan Bitcoin, ani bir çöküş yaşayarak son ayların dip seviyesini gördü. Kripto paraların atası olarak görülen Bitcoin'deki bu geri çekilme, alt coin piyasalarını da derinden sarstı. Bir günde yüzde 20'nin üzerinde değer kaybına uğrayan Bitcoin bugün itibariyle bir miktar toparlanarak 49 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu kapsamda tüm piyasada ciddi oranda düşüşler yaşanınca yatırımcıları da panik ve endişe sardı.

25. MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

Dün yaşanan düşüşle birlikte 45 bin doların altına inen Bitcoin, 30 Eylül'deki geri çekilmeden sonraki en düşük seviyesine geriledi. Yaşanan bu düşüşlerle birlikte piyasada toplam 2.5 milyar dolarlık bir tasfiye yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Bitcoin'deki yüzde 20'lik değer aralığı, Ocak ayından bugüne kadar görülen en oynak değer aralığı olarak karşımıza çıktı.

ETHEREUM AYAKTA KALDI

Bitcoin'den sonraki en büyük kripto para olan Ethereum, yaşanan düşüşte Bitcoin'e oranla daha sağlam durdu. Yaşanan sert geri çekilme ile 4 bin doların altına kadar gerileyen Ethereum kısa sürede toparlanmayı başardı. Kısa bir süre sonra yeniden 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

HANGİ ETMENLER DÜŞÜŞE YOL AÇIYOR?

ABD Merkez Bankası'nın varlık artırımını hızlandırması ve son dönemde dünya genelinde yaşanan Omicron varyantı paniği, yatırımcıların kripto para üzerindeki güvenilirliğini derinden etkiledi. Yaşanan düşüşlerde bunların önemli derecede etkili olduğu belirtilirken, ABD'nin önde gelen kripto para piyasalarının yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nde ifadeye çağırılması da piyasada belli oranda endişe yarattı.

KRİPTO PARALARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Yatırımcıların büyük dikkatle takip ettiği Fed toplantısı, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak. Buradan çıkacak karar ve mesajlar kripto para piyasasının gidişatı hakkında büyük önem arz ediyor. Fed'in yapacağı politika değişikliklerinin piyasayı olumsuz etkileyerek sarsabileceği ifade ediliyor.

"DİP SEVİYELERİNİ ZİYARET EDEBİLİRİZ"

Kripto kredi kuruluşu Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev ise konuyla ilgili olarak “40 bin ila 42 bin dolar arasında bir destek bulmalı ve ardından yıl sonu rallisi doğrultusunda toparlanmalıyız. Bu gerçekleşmezse, 30 bin ila 35 bin dolar arasındaki Temmuz dip seviyelerini tekrar ziyaret edebiliriz” ifadelerini kullandı.