Kripto parada yeni vurgun! Gökhan Zan'ın kardeşi de dolandırılanlar arasında!

Son zamanların gözde yatırım araçlarından biri olarak görülen ve her geçen gün de popülaritesini artıran kripto para borsaları zaman zaman dolandırıcılık haberleri ile sesini duyuruyor. Thodex ve Hecoin gibi dolandırıcılık örneklerine bir yenisi daha eklendi. Kayseri merkezli olarak kurulduğu ifade edilen 'Bitrota' isimli kripto para borsasının yaklaşık 30 bin kişi tarafından toplanan para ile kayıplara karıştığı ifade edildi.

BİRÇOK YATIRIM YAPILDI

İddialara göre Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı olduğu bilgisine ulaşılan Hasan Özkan üç yıl önce Kayseri’de bir şirket kurdu. İkili, Endless Yazılım Teknoloji AŞ ismini verdikleri şirkette geçtiğimiz aralık ayında, ‘Bitrota’ adlı kripto para borsasını da piyasaya sürdü. ‘Talent’ ismini verdikleri coini öne çıkarmak isteyen ikili yoğun bir yatırım içerisine girişerek kullanıcı çekmek için çeşitli projeler düzenledi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE KULLANICI TOPLANDI

Kayseri dışında Hatay'da da yatırımlar yapan Kenan Altun ve Hasan Özkan, bu ilde de üç ofis kurdu. Aylık yüzde 30 kazanç vaadiyle kendine yatırım çekmek isteyen şirket yetkilileri, geçen nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde de yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıran kişilere yüzde 25 gelir garantisi verilerek böylece insanların etrafındaki kişileri de dolandırıcılık ağının içerisine çekmesi sağlandı.

ARALARINDA SAVCI OLDUĞU İDDİASI

Çığ gibi büyüyen yatırımcı ağı kısa süresinde 30 bin liraya kadar yükseldi. Sisteme para yatıranlar arasında toplumun birçok kesiminden kişi bulunurken bir savcının da bu ağa düştüğü iddia edildi. Kısa süre içerisinde yüksek miktarda kazanç elde etmek isteyen kişilerin başvurduğu bu sistemde kimileri kredi çekip yatırım yaparken kimileri ise evini, arabasını hatta büyükbaş hayvanlarını satarak paralarını dolandırıcı siteye yatırdı.

KREDİ ÇEKEREK SİSTEME GİRDİ

Öncelikle yeni gelen kişilerin parasıyla ilk girenlerin parasının ödendiği sistemde çok geçmeden çöktü. Yatırımlarını çekemeyen vatandaşlar, bahsi geçen kripto paranın değerinin yerlere düşmesiyle de şoke oldu. Bursa’da yaşayan Hamza Türk isimli vatandaş, “Oto elektrik işi yapıyorum. 200 bin lira para yatırdım. Evlendiğimizde oturacağımız evi sattım. Paranın bir kısmını buraya yatırdım. Bunalıma girdim” derken, oto tamircide çalışan 18 yaşındaki Fahri Onur ise “Yan yana dükkânlarda çalıştığım Hamza Türk’ün teşviki ile buraya girdim. Bankadan 50 bin lira kredi çektim. Parayı buraya yatırdım. 2-3 ay içinde çıkarım diye düşündüm. Ancak sistem battı. Çalıştığım işte aylık 4 bin lira alıyorum; 3 bin lirası banka kredisine gidiyor” ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIN TAVSİYESİ İLE BURAYA PARA YATIRDIM"

Dolandırılanlar arasında eski futbolcu Gökhan Zan'ın kardeşi S. Zan'ın da olduğu ve yaklaşık olarak 500 bin lira kaybettiği öğrenildi. Şirketin merkezine gidildiğini ancak ofisin kapalı olduğunu söyleyen S. Zan, Arkadaşlarımın tavsiyesi ile buraya para yatırdım. Bugünlerde Hatay’da kiminle konuşsan, konu bir şekilde buraya geliyor. En büyük sorun ise toplanan paranın büyük bir bölümünün elden alınması. Örneğin 250 bin lira yatıran kişiden, 200 bini elden 50 bini banka üzerinden alındı. Şirketin Kayseri’deki merkezine gidenler oldu. Ancak ofis kapalı. Kenan Altun’a ise ulaşılamıyor” diye konuştu.