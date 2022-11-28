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Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...
Kripto paraların öncüsü Bitcoin, 16 bin Dolar seviyelerinde tutunmaya devam ederken ani düşüş ve yükselişler devam ediyor. Bitcoin yeniden düşüşe geçerken kripto paralardaki son durum haberimizde...
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