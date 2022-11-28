Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...

Kripto paraların öncüsü Bitcoin, 16 bin Dolar seviyelerinde tutunmaya devam ederken ani düşüş ve yükselişler devam ediyor. Bitcoin yeniden düşüşe geçerken kripto paralardaki son durum haberimizde...

Melahat Ersoy
Editör
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Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum... 1

Geçtiğimiz yıl 69 bin Dolar seviyelerine çıkarak zirvesini gören Bitcoin, kripto para platformu FTX'in iflas etmesi sonucu düşüşe geçmişti. Ayrıca Alameda Research’ün de çöküş yaşaması kripto paraların öncüsü Bitcoin'in 15 bin Dolar seviyelerine inmesine neden olmuştu.

BİTCOİN TOPARLANAMIYOR

Bitcoin, ABD enflasyonundaki düşüşün beklentilerin altında yüzde 0.4 artarak yüzde 7.7 olarak gerçekleşmesi ve FED'in şahin faiz politikasından geri adım atacağına yönelik açıklamalar sonrası Bitcoin, yeniden 16 bin Dolar seviyelerine çıkmıştı.16 bin 600 Dolar seviyelerine tutunan Bitcoin, 28 Kasım Pazartesi gününde düşüşe geçti.

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Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...
Kripto paraların öncüsü Bitcoin toparlanamıyor! Kısa süreli yükseliş, yerini düşüşe bıraktı! İşte piyasalardaki son durum...
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