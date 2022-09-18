Kripto'da en çok yatırımcısı olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

Kripto para alım satımını en çok kullanan ülkeler açıklandı. Küresel çapta düşüş gösteren Kripto piyasasında Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Gül Erdoğan
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Kripto'da en çok yatırımcısı olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

Bitcoin , Kasım 2021’deki 69 bin dolarlık rekor değer kaybetti. Bu yarı yarıya değer kaybına rağmen Türkiye’de kripto para birimlerine olan ilgi azalmak yerine artış gösterdi.

Kripto'da en çok yatırımcısı olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

TÜRKİYE 2. SIRADA

Küresel araştırma şirketi Morning Consult tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye, ayda bir kez kripto ticareti yapanların oranı dünya çapında ikinci sırada yer aldı. %54’lük oranla Nijerya’nın bir adım gerisinde yer alan Türkiye’yi Tayland, Pakistan, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin gibi ülkeler takip etti.

Kripto'da en çok yatırımcısı olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

KÜRESEL KRİZ YATIRIMCILARI DAVRANIŞLARINI ETKİLEMEDİ

Küresel kripto para borsası MEXC Mali İşler Müdürü Kevin Yang, piyasadaki inişli çıkışlı grafiğe rağmen kripto yatırımcıları tarafından satın alma eğiliminin sabit kaldığını gözlemlediklerini belirtti. Diğer bir deyişle küresel enflasyona rağmen kripto alım satımı yapmak konusundaki eğilimlerin değişmediği açıklandı.

Kripto'da en çok yatırımcısı olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!​​​​​​​

Genel olarak ABD’deki kripto trendlerini değerlendirmeye alan raporda, kripto para ticaretini yasaklayan Çin ve Japonya, sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7’lik oranlarla ticaretin en az görüldüğü ülkeler oldu.

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