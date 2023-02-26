Kristen Lapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristen Lapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristen Lapa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristen Lapa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristen Lapa 11 Şubat 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristen Lapa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristen Lapa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kristen Lapa'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristen Lapa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristen Lapa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristen Lapa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristen Lapa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2018 yılında FC Flora

12 Ocak 2021 yılında Kuressaare

31 Aralık 2021 yılında FC Flora

10 Şubat 2022 yılında Kuressaare

23 Temmuz 2022 yılında FC Flora

Kristen Lapa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristen Lapa şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristen Lapa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (-2015)

Estonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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