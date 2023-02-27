Kristers Pantelejevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristers Pantelejevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristers Pantelejevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristers Pantelejevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristers Pantelejevs 5 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristers Pantelejevs Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kristers Pantelejevs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristers Pantelejevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristers Pantelejevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kristers Pantelejevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristers Pantelejevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Jelgava

Kristers Pantelejevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristers Pantelejevs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.