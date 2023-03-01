Kristian Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristian Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristian Campbell 2 Mayıs 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristian Campbell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristian Campbell, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 16 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Campbell'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kristian Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristian Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Dulwich Hamlet
1 Temmuz 2016 yılında Merstham
2 Ağustos 2017 yılında Bromley
22 Eylül 2017 yılında Bognor Regis
22 Ocak 2018 yılında Bromley
1 Temmuz 2018 yılında Eastbourne
13 Temmuz 2020 yılında Tonbridge
22 Ocak 2021 yılında Welling Utd.
16 Mart 2022 yılında Dartford
Kristian Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristian Campbell şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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