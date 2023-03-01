Kristian Dennis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Dennis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Dennis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Dennis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Dennis 12 Mart 1990 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Dennis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Dennis'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Dennis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Dennis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Dennis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Dennis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Macclesfield

1 Kasım 2008 yılında Ashton United

1 Mayıs 2009 yılında Macclesfield

1 Kasım 2009 yılında Stockport S

1 Aralık 2009 yılında Macclesfield

1 Temmuz 2010 yılında Stockport S

10 Kasım 2010 yılında Mossley AFC

1 Temmuz 2011 yılında Curzon Ashton

1 Temmuz 2013 yılında Stockport

1 Temmuz 2015 yılında Macclesfield

31 Mayıs 2016 yılında Stockport

1 Temmuz 2016 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2018 yılında Notts County

31 Ocak 2019 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2019 yılında Notts County

19 Ağustos 2020 yılında St. Mirren

31 Ocak 2022 yılında Carlisle United

Kristian Dennis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Dennis şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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