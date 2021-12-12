Sosyal medyada gündeme gelen intihar haberinin üzerine ünlü güzel Kristina Dukiç sevenlerini bir anda korkuttu. Tanımayanlar ise Kristina Dukiç kimdir, nereli, kaç yaşında? Kristina Dukiç neden intihar etti, öldü mü? şeklinde aramalar yaparak genç fenomen hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştı. Peki Kristina Dukiç kimdir, nereli, kaç yaşında? Kristina Dukiç neden intihar etti, öldü mü? İşte cevaplar...

KRİSTİNA DUKİÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sırbistan'da dünyaya gelen ve 21 yaşında olan Kristina Dukiç, sosyal medyada çektiği videolarla milyonlarca kişiye ulaşarak adından söz ettirmiştir. Güzelliğiyle de birçok kişinin sevgilisi haline gelen genç fenomen sevenleri tarafından oldukça sıkı bir şekilde takip ediliyordu. Milyonlarca takipçisi olan Dukiç hakkında çıkan son haberler ise sevenlerini korkuturken sosyal medyada da çokça konuşuldu.

KRİSTİNA DUKİÇ NEDEN İNTİHAR ETTİ, ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada genç fenomenin intihar ettiği haberlerinin çıkması bir anda gündemi sarstı. Sevenleri haberin gerçekliğini sorgularken ünlü Youtuber'in annesi Natasa haberi doğruladı. Dukiç'in intihar ettiği ve hayatını kaybettiği açıklamasının ardından şu ifadelere yer verildi:

"Hepimiz için çok zor olacak, tek yapabileceğimiz onun hatıralarını canlı tutmak. Seni seviyoruz Kika, kelimelerin anlatamayacağı kadar özleyeceğiz seni. Eğer intihar düşünceleriniz varsa ya da depresyon ile mücadele etmeye çalışıyorsanız birileri ile konuşun, yalnız değilsiniz."

Öte yandan genç fenomenin neden intihar ettiğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmazken polis ekiplerinin konuyla ilgili gerekli soruşturmaları yürüttüğü ifade edildi.