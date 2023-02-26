Kristjan Kriis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Kriis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kristjan Kriis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristjan Kriis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.