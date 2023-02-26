Kristjan Kriis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristjan Kriis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristjan Kriis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kristjan Kriis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kristjan Kriis 16 Mart 2005 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kristjan Kriis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kristjan Kriis'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Kristjan Kriis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kristjan Kriis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Harju JK U17
1 Ocak 2021 yılında Harju JK
Kristjan Kriis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kristjan Kriis şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Harju JK (-2020)
Kristjan Kriis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Estonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
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