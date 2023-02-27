Kristofer Andre Kjeld Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristofer Andre Kjeld Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristofer Andre Kjeld Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristofer Andre Kjeld Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristofer Andre Kjeld Cardoso 4 Mart 2002 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İzlanda,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristofer Andre Kjeld Cardoso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 22 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Kristofer Andre Kjeld Cardoso'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristofer Andre Kjeld Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristofer Andre Kjeld Cardoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Kristofer Andre Kjeld Cardoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristofer Andre Kjeld Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2019 yılında Valur

Kristofer Andre Kjeld Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristofer Andre Kjeld Cardoso şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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