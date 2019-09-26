Kritik FETÖ davasında gerekçeli karar belli oldu Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında yar aldığı Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı.

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Darbe girişimi ile ilgili olarak Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi. Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : dava



