Kritik FETÖ davasında gerekçeli karar belli oldu
Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında yar aldığı Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Darbe girişimi ile ilgili olarak Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi. Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi.
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