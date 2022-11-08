Kritik görüşme sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan önemli açıklamalar!

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geldi. Ulf Kristersson ve heyetini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Kristersson'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Kristersson, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

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Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Törenin ardından iki lider heyetler arası yapılan görüşmeye katıldıktan sonra baş baş bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Görüşmelerimizde ilişkilerimizi geliştirme hususunda ortak iradeye sahip olduğumuzu belirledik. Türkiye-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı konularını değerlendirdik. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasının destekçisi olmuştur. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Türkiye PKK FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu terör örgütlerinin saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. 15 Temmuz'da 252 insanımız şehit edildi. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliği istiyor.

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"TİCARET HACMİ REKOR KIRDI, 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulamadaki taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Sayın başbakanla istişarelerimizde somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik beklentilerimi paylaştım. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Ticaret hacmimiz 3,7 milyara ulaşarak rekor kırdı. Bu rakamı 5 milyar dolar hedefine çıkarmayı hedefliyoruz. Görüşmemizin ilişkilerimizde ortak çıkarlar doğrultusunda yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum."

KRİSTERSSON: İSVEÇ, TÜRKİYE'YE YAPMIŞ OLDUĞU TAAHHÜTLERE RİAYET EDECEKTİR

İsveç Başbakanı Kristersson'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üç hafta önce yeni başbakan seçildim. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye İsveç arasındaki ilişkileri nasıl geliştireceğimizi konuştuk. İsveç şunu anlıyor Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı verdiği savaş var. Bunu anladığımızı belirtiyorum. İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelede yardım etmek istiyoruz. İsveç PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. İsveç NATO'ya üyelik için başvurdu. Türkiye 70 sene önce katıldı.

Bu ittifaka katılmak hayati derecede öneme sahip. Bir NATO üyesi olmak başka müttefiklerin sorumluluklarını da almayı gerektiriyor. Biz NATO üyeliğinin sırtımıza yüklediği sorumluluğu biliyoruz. Biz biliyoruz ki terörizmden etkilenen NATO müttefiklerimizden biri Türkiye. İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu taahhütlere riayet edecektir. Üçlü muhtırayı da tam olarak uygulayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben uluslararası meselelerden de konuştuk."

SORU - CEVAP

İsveçli gazeteci: Halihazırda İsveç'in gerçekleştirmediği taahhüt nedir, öncesinde İsveç'in 30 kişi iade edeceğini sonrasında 70 kişi dediniz, kafa karışıklığı yarattı? Tam talebiniz nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncelikle önemli olan terörle mücadele konusunda İsveç'in tutumu. Bunlar ayrı konular, 4 tanesi deport edildi. FETÖ'den İSveç'te olan bir tanesi var ki, Bülent Keleş. Bu teröristin Türkiye'ye iadesi büyük önem arz ediyor. Bu konuda İsveç'in daha hassas olmasını istiyoruz. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun öncelikli işlevi terörle mücadeledir, 70 yıldır NATO'dayız ve bu işin mücadelesini verdik. İsveç ve Finlandiya caddelerinde bu teröristlerin ellerinde paçavralarla dolaşmasını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. TV ekranlarında bunlar devamlı dönüyor. Bizim siyaset yaptığımızı da özellikle bilmeniz lazım. 7 ay sonra seçim var, biz halkın karşısına gelince teröristlerle mücadelemizi biliyor. Eskiden terör kamuoyu araştırmalarında birinci sırada çıkardı. Şimdi istiyoruz ki dostlarımızla dayanışma içinde olup, bu teröristleri ülkelerinde barındırmamak gerekiyor. Özellikle İsveç'te mi? Hayır, birçok AB ülkesinde bunlar şu anda cirit atıyor. Teröristler oraları kendilerine adeta zemin edinmişler. Bu konuda ben Kristersson'un beni anlayacağını umut ediyorum. Seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına rahat çıkabilmemiz lazım, bunları paylaştık.

Türk gazetecinin sorusu: Üçlü muhtıra ile taahhütlerin yerine getirileceğini söylediniz. FETÖ ve PKK ile mücadele de var. FETÖ ile ilgili Türkiye'nin beklentileri var. FETÖ ve PKK ile mücadelede hangi somut adımları atacaksınız? Hangi iş birliği alanlarının geliştirilmesi hedefleniyor?

Kristerrsson: Biz iş ilişkilerini de konuştuk, iş camiası da bizimle. Türk hükümetiyle potansiyellerden de bahsettik. Pek çok firma aslına bakarsanız Türk ekonomisinde fazla potansiyel olduğunu ve iş ikliminin müsait olduğunu söylediler. İhracat için büyük bir merkez olduğunu söylediler. Elbette siyasette iş kararları alınmıyor ama buna kapı açabilir. Biz bazı olanaklar için kapı açtık. Biz üçlü muhtıradaki her şeyi konuştuk ve bunu çok ciddiye alıyoruz. İsveç'teki tutum terörle mücadele etmemiz yönünde. Her iki ülke de terör mağduru oldu. Tabii, Türkiye daha çok mağdur oldu ama İsveç de bunu iyi biliyor. Terörle mücadele mevzuatı konusunda önemli adımlar atacağız. Bu, hem İsveç topraklarında terörle mücadele etmek, hem Türkiye hem de İsveç'i hedef alsın fark etmeksizin karşı olacağız.