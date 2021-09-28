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  3. Kritik temas yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek

Kritik temas yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de günübirlik bir görüşme gerçekleştirecek.

Kritik temas yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine, 29 Eylül 2021 tarihinde Rusya Federasyonu’na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacağı ifade edilerek," Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirecekleri görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

Kritik temas yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecekKritik temas yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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