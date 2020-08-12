Kritik toplantı başladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınında son durum ve 31 Ağustos'ta açılması planlanan okulların durumu hakkında görüşmek için toplandı.Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararları gerçekleştireceği basın toplantısıyla duyuracak.

BAKAN SELÇUK'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunacak.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram son duruma ilişkin olarak şunları aktardı:

" Okullarla ilgili nihai kararın bugün çıkacağını söyleyebiliriz.Bilim Kurulu üyeleri tarafından okulların açılması ve açılırsa da hangi şekillerle açılacağıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirilecek ve istişare yapılacak. Tavsiye kararının Bilim Kurulu toplantısında çıkmasını bekliyoruz. İki gün önce Bilim Kurulunun alt kurulu olan kurul, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmişti. Daha önce okulların nasıl açılacağıyla ilgili de bir rehber yayınlanmıştı.MEB'den okulların açılması için bir aydır okulların açılma modelleriyle ilgili hummalı bir çalışma yürütüyordu. Bugün artık Bilim Kurulu tarafından yapılan bugünkü toplantıda bir tavsiye kararının çıkmasını bekliyoruz.

Okullar 31 Ağustos tarihinde açılmayabilir. Bilim Kurulundan bu yönde bir tavsiye kararı çıkabilir. Ancak açılırsa da farklı modellerle üzerinden açılabilir. Okullar tüm kademelerde açılmayabilir. Örneğin ilkokulda birinci ve ikinci sınıflarda ve aynı zamanda ana sınıfında açılabilir. Ya da hibrit modeliyle açılabilir. Bu da öğrencilerin 3 gün okula gidip, 3 gün gitmemesi yani yarı zamanlı açılma anlamına geliyor. Ya da okullar şehir bazlı açılabilir.Virüsün hiç görülmediği yerlerde açılıp vakaların olduğu illerde uzaktan eğitime devam edilebilir."

"OKULLAR YA AÇILACAK YA AÇILIŞLARI ERTELENECEK"

Bayram şunları kaydetti:

"Bugün çıkan karara göre okullar ya açılacak ya da açılışları ileri bir tarihe ertelenecek. Açılırsa da farklı bir modelde açılmış olacak. Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanlığınında açıklama yapması bekleniyor."