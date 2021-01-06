KRT TV olarak bilinen kanalın asıl ismi Kültür TV'dir. 7 Eylül 2014 tarihinde Ahmet Kopuz tarafından kurulmuş olup Meltem TV ve Mehtap TV'den sonra üçüncü kültür kanalı olarak kuruldu. Yaptığı provokatif programlar ve yayınlar sonucu sürekli gündeme gelen kanal vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki KRT'nin anlamı nedir? Kim tarafından kuruldu? KRT kimin kanalı? Sahibi kim? KRT yayın politikası ne? Frekansı nedir? İşte merak edilen detaylar...

KRT'NİN ANLAMI NEDİR?

Kültür Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. çatısı altında kurulan kanalın ilk adı ilk etapta "Karadeniz TV"ydi. Daha sonra kanalın yayın politikası değiştirilerek "Kültür TV" şeklini aldı. Dolayısıyla KRT açılımının "Kültür Televizyonu" olduğu öne sürülüyor. Kanalın ilk etapta açılma nedeni de bu doğrultudaydı.

KRT NE ZAMAN KİM TARAFINDAN KURULDU?

2011 yılında Rizeli iş adamı Ahmet Kopuz tarafından satın alındı. 2012 yılında kanalın içeriği ve logosu yenilenmiştir. Kanal Gezi Parkı protestoları eylemlerine dönük yayınlarından dolayı hukuksuz bir icra takibine uğradıklarına tepki göstermiştir. Karadeniz TV 7 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına son verip ismini de KRT olarak değiştirildi.

KRT KİMİN KANALI, SAHİBİ KİM?

KRT TV Kültür kanalı olarak açılmıştı ancak yaptığı provokatif siyasi haberlerle gündeme gelmeye başlayınca CHP'nin ilgisini çekmeye başladı. Mali sıkıntılar nedeniyle ağustos ayının sonunda kapanacak olan KRT televizyonun imdadına CHP yetişmişti. KRT televizyonun yüzde 51 hissesi CHP tarafından satın alındığı iddia ediliyor ve yayın politikası da bu muhalif yöndedir. Bu kapsamda kanalın başına ise Adnan Bulut getirildi. Şuan kanalın başında yer alan yetkili isim olmuştur.

KRT KANALININ YAYIN FREKANSI NEDİR?

Kanal: KRT TV Yayın Uydusu: Türksat 4A Kanal Frekansı: 11855 Polarizasyon: V - Dikey Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4 Yayın Tipi: SD (Small Defination: Düşük Çözünürlük)

KRT YAYIN POLİTİKASI NEDİR?

KRT olaylara, haberlere ve toplumsal çözümlemelere bakış açısı geliştirirken insan odaklı olmayı ve insanın sahip olduğu hak ve özgürlüklerinin ihlal edilemeyeceğini önemser başlığı altında provokatif ve muhalif yönde siyasi yayınlar yapmaktadır. Bunun altında yatan en büyük neden ise kanalın yüzde 51 hissesinin CHP'ye ait olmasıdır.

KRT YAYIN İLKESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Tarafsız ve doğru yayıncılık

Toplumsal Gelişimi Destekleyen

Sanata ve sanatçıya değer veren

Bireysel haklara ve özgürlüklere saygılı

Eğlendirirken bilgilendiren

Türk aile yapısına uygun

Deneyimli ve idealist ekip ruhunu ekrana yansıtan

Televizyondaki yozlaşmalardan uzak, farklı ekran sözlerini öne sürmektedir.