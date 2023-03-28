KTÜ'lü öğrencilerden büyük başarı, denizlerde ölçüm, izleme ve gözlem insansız deniz aracının ilk prototipini ürettiler

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrenciler büyük bir başarıya imza atarak, hayata geçirilen su üstü insansız deniz aracının izleme ve gözlem insansız deniz aracının ilk prototipini ürettiler.

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KTÜ'lü öğrencilerden büyük başarı, denizlerde ölçüm, izleme ve gözlem insansız deniz aracının ilk prototipini ürettiler

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Abdullah Ökmen'in yürütücülüğünde "Otonom İnsansız Su Üstü Aracı Kullanılarak Sucul Ekosistemleri Etkileyen Faktörlerin Ölçülmesi ve İzlenmesi" adlı proje hazırlandı.

KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi'nin de katkılarıyla TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan proje kapsamında, denizlerde ölçüm, izleme ve gözlem çalışmaları yapabilen insansız deniz aracının ilk prototipi üretildi.

Proje yürütücüsü Abdullah Ökmen, AA muhabirine, TEKNOFEST için ortaya çıkan projeyi daha sonra geliştirmeye karar verdiklerini belirterek, hangi alanlarda buna ihtiyaç olduğu yönünde uzun bir araştırma yaptıklarını söyledi.

Sonrasında da ihtiyaç yönünde projeyi 2022 döneminde hayata geçirdiklerini belirten Ökmen, "Geliştirilen aracın ilerleyen süreçte pazar dinamiklerini de dikkate alarak, sürü hareket kabiliyeti kazanmasıyla ölçüm, gözlem ve izleme çalışmalarını eş zamanlı gerçekleştirerek dünyada yapılamayanı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

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Ökmen, projenin her aşamasıyla kendilerinin ilgilendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gemi üretiminden ziyade kendi modelini, kalıbını, hepsini kendimiz yaptık. Fakat asıl amacımız bu olmayacak. Bu aracın beyni olacak. Otonom yazılımı, iletişim yazılımı, makine öğrenmesi gibi. Bir araç kendi kendine istenilen rotaya gidecek, orada istenilen çalışmayı yapacak ve belli bir süre durabilecek. Güneş enerjisi ile kendini şarj edebilecek, ayrıca denizde rotada bulunmayan bir tekne olduğu durumda, aracımız bu teknenin büyüklüğünü, yönünü, hızını algılayıp kendine yeni bir rota çizebilecek."

KTÜ'lü öğrencilerden büyük başarı, denizlerde ölçüm, izleme ve gözlem insansız deniz aracının ilk prototipini ürettiler

"HIZLI ŞEKİLDE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Abdullah Ökmen, su üstü insansız deniz aracının kullanım alanları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Üniversitelerin deniz bilimleri fakülteleri, buralarda bilimsel araştırmalar yapıyor. Denizin tuzluluk oranı, sıcaklığı, balık popülasyonu gibi. Aynı zamanda meteoroloji müdürlükleri dalga boyu, rüzgar hızı gibi araştırmalar yapıyor. Oşinografi dairesi denizaltı topoğrafyasını haritalandırıyor. Bizim amacımız ise bu ölçümleri gerçekleştiren cihazları yapmaktan ziyade, ihtiyaca yönelik farklı ölçüm cihazlarının entegre edilebildiği, su üzerinde otonom yazılımla denizlerdeki ölçüm ve gözlem çalışmalarını gerçekleştirecek bir sistem ortaya koymaktır."

Projeye 4 kişi ile başlayıp ekibi 9 kişiye çıkardıklarını anlatan Ökmen, "Prototip üretimi yaklaşık 4 ay sürdü. Biz bu prototiple şu anda testlerimizi yapıyor, aracımızı yüzdürüyoruz. En sonunda TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan aldığımız destek sayesinde de nihai ürünümüzü ortaya koyacağız inşallah." diye konuştu.

Ökmen, şirketleşme yönünde ilerlediklerine dikkati çekerek, "Bundan sonraki süreçte TÜBİTAK zaten bir yıl içerisinde ürünün çıkmasını istiyor. Biz de bu ürünü kısa sürede çıkartıp müşterilere sunmayı planlıyoruz. Hem müşteriye hem de yatırımcıya farklı sunumlar yaparak, hızlı şekilde büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

"GİRİŞİMCİ 450 BİN LİRA HİBE ALMAYA HAK KAZANDI"

KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi'nde (TTM) Şirketleşme Girişimcilik Modülü Koordinatörü Eren Yılmaz da projenin, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan kabul gördüğünü belirtti.

Yılmaz, girişimcinin TTM'de aldığı eğitimler sayesinde iş fikrini geliştirme şansı elde ettiğini belirterek, "Bu aşamada müşteri görüşmeleri bizim tarafımızdan sağlandı. Danışmanlıklar sağlandı, iş fikrine pivot yaptırıldı. En nihayetinde ortaya çalışan bir iş modeli koyuldu. Bu modelle girişimci TÜBİTAK'a giderek oradan 450 bin lira hibe almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

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