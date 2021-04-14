İçişler Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Ramazan ayında tüm Türkiye'ye yeni kısıtlama kararları getirildi. Bunların arasında en çok bakılanlardan olan berber ve kuaförlerin durumu internette Kuaförler, berberler kapandı mı? Kuaförler tekrar kapanacak mı son dakika 2021? sorularıyla aratılmaya başlatılıyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine ''Kısmi Kapanma Genelgesi'' gönderildi. Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında açıklanan genelgede ''Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak'' denildi.

KUAFÖRLER, BERBERLER KAPANDI MI? KUAFÖRLER TEKRAR KAPANACAK MI SON DAKİKA 2021?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği ''Kısmi Kapanma'' konulu genelge kapsamında her sektörde olduğu gibi berber ve kuaförleri de etkiledi. Bu sektörle uğraşanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yeni genelge kapsamında Kuaförler, berberler kapandı mı? sorularını internette sıklıkla aratmaya başladı.

Beştepe'de Ramazan tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine toplantısı sonrası tüm illerde akşam 19.00'dan sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu doğrultuda bir önceki genelgeye göre açılış ve kapanış saatleri 07.00-20.00 arası olan berber ve kuaförlerin kapanış saati 19.00 olarak güncellendi. Bu sayede berber ve kuaförlerin tekrardan kapanma durumunun olmadığıyla ilgili son nokta koyulmuş oldu.

HAFTAİÇİ VE HAFTA SONU 65 YAŞ ÜZERİ VE 18 YAŞ ALTININ SON DURUMU

Yayınlanan genelge kapsamında;

''Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek'' ifadelerine yer verildi.