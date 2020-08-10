Kuaförüm Sensin 10 Ağustos Pazartesi puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? hafta içi her gün izleyicileri ekranları başına kilitleyen fenomen yarışma Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet bugün de devam ediyor. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy'un yer aldığı gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'nde her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki 10 Ağustos Pazartesi günü Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 10 Ağustos Pazartesi puan durumu..

KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN 1.Sİ KİM OLDU?

KUAFÖRÜM SENSİN 10 AĞUSTOS PAZARTESİ PUAN DURUMU

Kuaförüm Sensin 10 Ağustos Pazartesi gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı.