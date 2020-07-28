Kuaförüm Sensin 28 Temmuz Salı puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
SHOW TV'de hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması ilgiyle izlenen yarışmalar arasında yer alıyor. Yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam ediyor. Kuaförüm sensin günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 28 Temmuz Salı puan durumu..
Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? hafta içi her gün izleyicileri ekranları başına kilitleyen fenomen yarışma Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet bugün de devam ediyor. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy'un yer aldığı gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'nde her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki 28 Temmuz günü Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 28 Temmuz Salı puan durumu..
Kuaförüm Sensin’in 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan haftanın finali bölümünde yarışmaya Sedat ve Eda ikilisi veda etti. Sedat ve Eda’nın vedasının ardından yarışmaya yeni katılacak takım merak konusu oldu. Kuaförüm Sensin'in yeni haftasında elenen yarışmacıların yerine gelen takım Kaan-Türkan-Gizem oldu. Yeni haftada kuaför Kaan, makyöz Türkan ve model Gizem Kuaförüm Sensin'e dahil oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN 1.Sİ KİM OLDU?
Kuaförüm Sensin 28 Temmuz 2020 Salı gününün birincisi henüz açıklanmadı.
KUAFÖRÜM SENSİN 28 TEMMUZ SALI PUAN DURUMU
Kuaförüm Sensin 28 Temmuz 2020 Salı gününde yarışmacıların puanları belli olduğunda günlük puan tablosunu tüm detayları ile sizlere aktaracağız…
KUAFÖRÜM SENSİN 27 TEMMUZ SALI PUAN DURUMU
Kuaförüm Sensin 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı.
Kaan-Türkan-Gizem 11
Aytekin-Dilek-Banu 19
Tayfun-Serap-Çiğdem 18
Engin-Koray-Özlem 17
KUAFÖRÜM SENSİN 28 TEMMUZ FRAGMANI
Kuaförüm Sensin 296. bölümünde kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker’den oluşan birinci takım, kuaför Engin Yılmaz, makyör Koray Şarklı, model Özlem Parlu’dan oluşan ikinci takım, kuaför Kaan Kardeşler, makyöz Türkan Övünç, model Gizem Ay'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Çiğdem Çelik’ten oluşan dördüncü takım saçtan obje yapacak ve saça uygun olarak da serbest bir makyaj yapmaya çalışacaklar.