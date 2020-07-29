Kuaförüm Sensin 29 Temmuz Çarşamba puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
SHOW TV'de hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması ilgiyle izlenen yarışmalar arasında yer alıyor. Yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam ediyor. Kuaförüm sensin günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 29 Temmuz Çarşamba puan durumu..
Kuaförüm Sensin günün birincisi kim oldu? hafta içi her gün izleyicileri ekranları başına kilitleyen fenomen yarışma Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet bugün de devam ediyor. Jüri koltuğunda Bülent Ersoy'un yer aldığı gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin'nde her gün bir takım birinci oluyor ve cuma günleri şampiyon takım belirleniyor. Peki 29 Temmuz Çarşamba günü Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 29 Temmuz Çarşamba puan durumu..
Kuaförüm Sensin’in 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan haftanın finali bölümünde yarışmaya Sedat ve Eda ikilisi veda etti. Sedat ve Eda’nın vedasının ardından yarışmaya yeni katılacak takım merak konusu oldu. Kuaförüm Sensin'in yeni haftasında elenen yarışmacıların yerine gelen takım Kaan-Türkan-Gizem oldu. Yeni haftada kuaför Kaan, makyöz Türkan ve model Gizem Kuaförüm Sensin'e dahil oldu.
Kuaförüm Sensin'de haftanın üçüncü günü konsepti 'Kız İsteme' olarak belirlendi. Hafta ortasında kıyasıya rekabetin devam ettiği Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu?
KUAFÖRÜM SENSİN’DE GÜNÜN 1.Sİ KİM OLDU?
Kuaförüm Sensin 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününün birincisi henüz açıklanmadı.
KUAFÖRÜM SENSİN 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA PUAN DURUMU
Kuaförüm Sensin 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı.
Kaan-Türkan-Gizem
Aytekin-Dilek-Banu
Tayfun-Serap-Çiğdem
Engin-Koray-Özlem
KUAFÖRÜM SENSİN 28 TEMMUZ SALI PUAN DURUMU
Kuaförüm Sensin 28 Temmuz 2020 Salı gününde takımların haftanın ilk günü puan tablosu açıklandı.
Kaan-Türkan-Gizem 17
Aytekin-Dilek-Banu 15
Tayfun-Serap-Çiğdem 20
Engin-Koray-Özlem 17