Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, resmi temaslar için Cezayir'de

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

MURADİYE SAYARINDA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un Kübalı mevkidaşı Diaz-Canel’i başkent Cezayir’deki Muradiye Sarayı’nda resmi törenle karşıladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun ile Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

CEZAYİR DAİMA KÜBA HALKININ YANINDADIR

Küba’nın Cezayir ile dostluk ve tarihi dayanışma bağlarının olduğuna vurgu yapan Tebbun, “Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) ilke ve amaçları ile ekonomik ambargonun kaldırılmasını öngören BM Genel Kurulu kararı çerçevesinde, 60 yılı aşkın bir süredir ülkelerine dayatılan ekonomik, mali ve ticari ablukayı kaldırma arayışında olan Küba halkının daima yanındadır.” dedi.

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GÖRÜŞMELER ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Tebbun, Kübalı mevkidaşı Diaz-Canel ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Cezayir’in, Küba’nın Cezayir’e olan borçlarının tüm faizlerini iptal ettiğini ve bu borçların ödemelerini bir süre erteleyerek Küba ekonomisi üzerindeki baskıyı hafifletme kararı aldığını kaydetti.

Cezayir’in ayrıca Küba'ya bir güneş enerjisi santrali hediye ettiğini ve Küba'nın enerji santrallerini yeniden başlatması ve mevcut elektrik kesintilerini durdurması için yakıt tedarikine devam edeceğini ifade eden Tebbun, Diaz-Canel ile ülkeleri arasında ilaç endüstrisindeki iş birliğini güçlendirmek, gerekli sayıda karma şirket kurmak ve aşı üretmek, aynı zamanda yüksek öğrenim, gençlik ve ticaret alanlarında deneyim alışverişini desteklemek konularında mutabık kaldıklarını aktardı.

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, resmi ziyaret kapsamında dün akşam Cezayir'e gelmişti.

Diaz-Canel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili yurttaşlar, bu ülkelerin liderlerinin resmi davetlerine cevaben Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.