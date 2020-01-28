Küba'da 7.7 şiddettinde deprem!
Küba açıklarında 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Küba, Jamaika ve Cayman'da Tsunami uyarısı yapıldı.
Küba açıklarında 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Küba, Jamaika ve Cayman'da Tsunami uyarısı yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS), Jamaika ve Küba arasındaki şeritte 7,7 şiddetinde güçlü bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Depremin çevre ülkelerde can kaybı ya da maddi hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.
Prelim M7.7 Earthquake Cuba region Jan-28 19:10 UTC, updates https://t.co/6WL9oVd7Rl— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 28, 2020
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