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Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

Küba'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Küba'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Küba hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

Küba, resmî olarak Küba Cumhuriyeti Karayiplerde bir ada ülkesi. Küba, Isla de la Juventud ve birçok takımadaların yanı sıra, başlıca Küba adasından oluşur. Havana, Küba'nın en büyük şehri ve ülkenin başkentidir. Santiago de Cuba ikinci en büyük şehirdir.

Küba'nın Başkenti?

“Havana” şehri Küba'nın başkentidir.

Küba'nın Para Birimi Nedir?

“Küba Pezosu” Küba'nın para birimidir.

Küba'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Küba'nın telefon alan kodu : + 53

Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

Küba'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Küba

Küba'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Havana

Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

Küba'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Cuba

Küba'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Havana

Küba'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

La Habana

Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

Küba'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Cuba 

Küba'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

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