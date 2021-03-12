Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?
Küba'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Küba'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Küba hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Küba, resmî olarak Küba Cumhuriyeti Karayiplerde bir ada ülkesi. Küba, Isla de la Juventud ve birçok takımadaların yanı sıra, başlıca Küba adasından oluşur. Havana, Küba'nın en büyük şehri ve ülkenin başkentidir. Santiago de Cuba ikinci en büyük şehirdir.
Küba'nın Başkenti?
“Havana” şehri Küba'nın başkentidir.
Küba'nın Para Birimi Nedir?
“Küba Pezosu” Küba'nın para birimidir.
Küba'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Küba'nın telefon alan kodu : + 53
Küba'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Küba
Küba'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Havana
Küba'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Cuba
Küba'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Havana
Küba'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
La Habana
Küba'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Cuba
Küba'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca