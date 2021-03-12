Küba'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Küba'nın Bayrağı Nasıldır?

Küba, resmî olarak Küba Cumhuriyeti Karayiplerde bir ada ülkesi. Küba, Isla de la Juventud ve birçok takımadaların yanı sıra, başlıca Küba adasından oluşur. Havana, Küba'nın en büyük şehri ve ülkenin başkentidir. Santiago de Cuba ikinci en büyük şehirdir.

Küba'nın Başkenti?

“Havana” şehri Küba'nın başkentidir.

Küba'nın Para Birimi Nedir?

“Küba Pezosu” Küba'nın para birimidir.

Küba'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Küba'nın telefon alan kodu : + 53

Küba'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Küba

Küba'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Havana

Küba'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Cuba

Küba'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Havana

Küba'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

La Habana

Küba'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Cuba

Küba'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Küba'nın Bayrağı Nasıldır?