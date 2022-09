Gossip Pasta isimli magazin sitesinin açık gözlü takipçileri ünlülerin nerede ve kiminle olduğunu her an her saniye takip ediyor. Geçtiğimiz akşam siteye gelen "Kubilay Aka ve Danla Bilic Berkay konserine el ele geldiler" şeklindeki mesajlar görüntülerle de desteklendi. Hemen ardından Kubilay Aka ve Danla Bilic sevgili mi? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

KUBİLAY AKA VE DANLA BİLİC SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ve Danla Bilic geçtiğimiz gece Berkay konserinde el ele yakalandılar. Öte yandan magazin sitelerinde dolaşan gizli fotoğraflar Danla Bilic'i rahatsız etmiş olacak ki, ünlü fenomen sevgilisini açık açık sosyal medya hesabından paylaştı. Kubilay Aka ile eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan Danla, Kubilay Aka'nın ablasıyla da takipleşti.