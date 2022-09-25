Kubilay Aka ve Danla Bilic sevgili mi?

Geçtiğimiz gün magazin gündemine düşen Berkay Şahin konserindeki fotoğrafların ardından Kubilay Aka ve Danla Bilic sevgili mi? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kubilay Aka ve Danla Bilic sevgili mi?

Gossip Pasta isimli magazin sitesinin açık gözlü takipçileri ünlülerin nerede ve kiminle olduğunu her an her saniye takip ediyor. Geçtiğimiz akşam siteye gelen "Kubilay Aka ve Danla Bilic Berkay konserine el ele geldiler" şeklindeki mesajlar görüntülerle de desteklendi. Hemen ardından Kubilay Aka ve Danla Bilic sevgili mi? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

Kubilay Aka ve Danla Bilic sevgili mi?

KUBİLAY AKA VE DANLA BİLİC SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ve Danla Bilic geçtiğimiz gece Berkay konserinde el ele yakalandılar. Öte yandan magazin sitelerinde dolaşan gizli fotoğraflar Danla Bilic'i rahatsız etmiş olacak ki, ünlü fenomen sevgilisini açık açık sosyal medya hesabından paylaştı. Kubilay Aka ile eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan Danla, Kubilay Aka'nın ablasıyla da takipleşti.

Kubilay Aka ve Danla Bilic sevgili mi?

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