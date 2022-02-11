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Kübra Par kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kübra Par'ın biyografisi

Habertürk TV sunucusu Kübra Par’ın kim olduğu merak ediliyor. Bu doğrultuda 'Kübra Par kimdir? Kaç yaşında ve nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. İşte, Kübra Par'ın biyografisi...

Kübra Par kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kübra Par'ın biyografisi

Habertürk TV ekranlarında 'Açık ve Net' isimli tartışma programını  hazırlayıp sunan Kübra Par'ın biyografisi araştırılıyor. Peki, Kübra Par kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Kübra Par'ın biyografisi...

Kübra Par kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kübra Par'ın biyografisi

KÜBRA PAR KİMDİR?

37 yaşındaki Kübra Par 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Tam ismi Kübra Parmaksızoğlu Coşkun'dur.

Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi.

Kübra Par kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kübra Par'ın biyografisi

2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Kübra Par 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır.

Kübra Par kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kübra Par'ın biyografisi

Habertürk‘ün Web Haber Müdürlüğü’nün yanı sıra, perşembe günleri Habertürk ekranlarında ‘Açık ve Net’ adlı televizyon programını hazırlayıp sunmaktadır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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