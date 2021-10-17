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Küçücük bedeniyle tutunamadı, minik Metehan feci bir şekilde can verdi!

Trabzon’da, yaşadıkları evin balkonundan aşağı düşen 2 yaşındaki minik Metehan hayatını kaybetti

Küçücük bedeniyle tutunamadı, minik Metehan feci bir şekilde can verdi!

Olay, Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana geldi. 2 yaşındaki Metehan altıncı katta bulunan evlerinin balkonunda oyun oynarken bir anda ne olacağını bilemedi. Korumalıkları olmadığı bilinen balkondan düşen minik Metehan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minicik bedenini tutamadı, küçük Metehan feci bir şekilde can verdi!

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik çocuğa müdahalede bulundu ancak, Metehan yapılan müdahalelere yanıt vermedi.

Metehan Küçükali ikindi namazına müteakip Yemişli Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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