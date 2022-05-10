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Küçücük çocukları Atatürk'e secde ettirdiler! Fransa'daki Türk okulundaki görüntüler medyada infial yarattı! "Rezillik"

Fransa'daki Türk okulunda çekilen görüntüler infiale yol açtı. 23 Nisan kutlamaları nedeniyle küçücük çocukların Atatürk'e secde ettirildikleri görüntülere sosyal medyada "Rezillik" yorumları yapıldı.

Küçücük çocukları Atatürk'e secde ettirdiler! Fransa'daki Türk okulundaki görüntüler medyada infial yarattı! "Rezillik"

Fransa'daki bir Türk okulunda çekilen görüntüler şok etkisi yarattı.

23 Nisan kutlaması sırasında ortaya çıkan skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

 

Küçücük çocukları Atatürk'e secde ettirdiler! Fransa'daki Türk okulundaki görüntüler medyada infial yarattı! "Rezillik"

ÇOCUKLAR ATATÜRK'E SECDE ETTİRİLDİ

Skandal görüntülerde okul aile birliğinin 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı.

Küçücük çocukları Atatürk'e secde ettirdiler! Fransa'daki Türk okulundaki görüntüler medyada infial yarattı! "Rezillik"​​​​​​​

"REZİLLİK"

Görüntülerde Türk bayraklarına sarılmış çocukların duvardaki Atatürk portresi, Fransa ve Türk bayrağına karşı secde ettikleri görülüyor. Bu kabul edilemez görüntülere sosyal medyadan da bir çok tepki geldi. Bir çok kullanıcı yapılan harekete "Rezillik" yorumunda bulundu.

Küçücük çocukları Atatürk'e secde ettirdiler! Fransa'daki Türk okulundaki görüntüler medyada infial yarattı! "Rezillik"
TEPKİ YAĞDI

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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