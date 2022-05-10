Küçücük çocukları Atatürk'e secde ettirdiler! Fransa'daki Türk okulundaki görüntüler medyada infial yarattı! "Rezillik"​​​​​​​

Fransa'daki bir Türk okulunda çekilen görüntüler şok etkisi yarattı.

23 Nisan kutlaması sırasında ortaya çıkan skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

ÇOCUKLAR ATATÜRK'E SECDE ETTİRİLDİ

Skandal görüntülerde okul aile birliğinin 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı.

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"REZİLLİK"

Görüntülerde Türk bayraklarına sarılmış çocukların duvardaki Atatürk portresi, Fransa ve Türk bayrağına karşı secde ettikleri görülüyor. Bu kabul edilemez görüntülere sosyal medyadan da bir çok tepki geldi. Bir çok kullanıcı yapılan harekete "Rezillik" yorumunda bulundu.



TEPKİ YAĞDI

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.