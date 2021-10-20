Küçük bir kıymık canından etti! Ayağına kıymık batan adam hayatını kaybetti!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Hüseyin Kobyaoğlu (57) isimli şahıs, ayağına kıymık batınca ciddiye almadı. 1 ay sonra gittiği hastanede, enfeksiyon kaptığı kıymık sebebiyle hayatını kaybetti.
Kahreden olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu bahçesiyle meşguliyet halindeyken ayağına bir anda kıymık battı. Yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen olay sonrası durumun ciddiyetine önem vermeyen Kobyaoğlu, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
BİR KIYMIK CANINDAN ETTİ
Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın, enfeksiyon kaptığı tespit edildi. Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ancak, dün akşam saatlerinde vücuduna yayılan enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti.
Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.