Küçük çocuğun kahreden ölümü! Kaçan topunu almak isterken canından oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yürek yakan bir ölüm yaşandı. Arkadaşlarıyla top oynayan 11 yaşındaki çocuk, şantiye alanına kaçan topunu almak isterken, üzerine direk devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

HALATI KOPAN DİREK ÜZERİNE DEVRİLDİ

Acı olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesinde bir firmaya ait çalışanların elektrik direklerini değiştirmesi sırasında, direklerden biri iş makinesiyle kaldırılırken halatı koptu. 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, şantiye alanına kaçan topu almak için oraya koştu. Şantiye alanına kaçan topunu almak isteyen 11 yaşındaki çocuk, elektrik direklerinin değiştirilmesi sırasında halatı koparak devrilen direğin altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş makinesi operatörü E.T.'yi ve çalışan M.K.'yi gözaltına aldı.