Ragnarok 3. sezon gelecek mi, olacak mı 2021? Ragnarok 3. sezon ne zaman gelecek 2021?28 Mayıs 2021 Cuma FOX TV Yayın Akışı | Son Yaz FOX TV'deBilim Kurulu Üyesi Mustafa İlhan'dan yüz yüze eğitim önerisi: Vaka durumuna göre iller bazında olabilir!28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı | Arka Sokaklar Kanal D'de28 Mayıs 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı | Payitaht "Abdülhamit" TRT1'deDolar ve euro sert yükselişte! İşte 28 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatlarıŞOK 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu 2021 | Spor aletleri uygun fiyatlarla ŞOK'ta!28 Mayıs 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı | Kırmızı Oda TV8'de28 Mayıs 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'daKüçük çocuğun kahreden ölümü! Kaçan topunu almak isterken canından oldu
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Küçük çocuğun kahreden ölümü! Kaçan topunu almak isterken canından oldu

Küçük çocuğun kahreden ölümü! Kaçan topunu almak isterken canından oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla top oynayan 11 yaşındaki çocuk, şantiye alanına kaçan topunu almak isterken, üzerine devrilen direğin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Küçük çocuğun kahreden ölümü! Kaçan topunu almak isterken canından oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yürek yakan bir ölüm yaşandı. Arkadaşlarıyla top oynayan 11 yaşındaki çocuk, şantiye alanına kaçan topunu almak isterken, üzerine direk devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

HALATI KOPAN DİREK ÜZERİNE DEVRİLDİ

Acı olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesinde bir firmaya ait çalışanların elektrik direklerini değiştirmesi sırasında, direklerden biri iş makinesiyle kaldırılırken halatı koptu. 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, şantiye alanına kaçan topu almak için oraya koştu. Şantiye alanına kaçan topunu almak isteyen 11 yaşındaki çocuk, elektrik direklerinin değiştirilmesi sırasında halatı koparak devrilen direğin altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş makinesi operatörü E.T.'yi ve çalışan M.K.'yi gözaltına aldı.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT