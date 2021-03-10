Küçük çocuk annesinin gözü önünde trafik kazası geçirdi! Olay kameraya yansıdı
Ailesiyle Mecidiyeköy'de ailesiyle markete giren bir çocuk alışveriş sonrası yolun karşısına geçen babasının arkasından yola atlayarak annesinin gözünün önünde minibüsün altında kaldı.
İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de meydana gelen kazada, Emirhan Aksoy isimli küçük çocuk ailesiyle birlikte dışarıya çıkarak markete girdi.
Alışverişlerini tamamladıktan sonra dışarı çıkan ailede baba Aksoy, yolun karşısına geçti. Emirhan Aksoy, babasının ardından yola atlayarak annesinin gözlerinin önünde Mehmet Salih Tacar idaresindeki34 LBB 121 plakalı Şişli seferini yapan yolcu minibüsünün altında kaldı.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Çocuk aracın altında kalırken annesi çığlık attı. Annenin çığlıklarının duyan vatandaşlar yanına giderek minibüsün altında kalan çocuğu kurtararak kaldırıma götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Çocuğu minibüsün altından kurtaran esnaf Gültekin Çelik, dürümcüdeyken çığlık sesi duyup hemen koştuğunu, çocuğu aracın altında gördüğünü ve hemen çıkarıp kenara koyduğunu anlattı.
Kazanın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Minibüs sürücüsü Tacar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü ardından serbest bırakıldı. Polisin incelemesi sürüyor.