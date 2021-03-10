YouTuber'ları üzecek haber: Google vergi kesecekYerli aşıda sona yaklaşılıyor: Faz-2'nin ikinci dozuna geçildi!Afyonkarahisar Şuhut Nüfusu 2020 - 2021 | Şuhut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bhutan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bhutan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. reaktörün temel atma töreninde konuşuyor (CANLI)Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Afyonkarahisar Sultandağı Nüfusu 2020 - 2021 | Sultandağı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?90'lı yıllarda Sibel Can ile ilişkisiyle oldukça konuşulan eski manken Karahan Çantay hayatını kaybettiBelize'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belize'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Belçika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belçika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Küçük çocuk annesinin gözü önünde trafik kazası geçirdi! Olay kameraya yansıdı

Küçük çocuk annesinin gözü önünde trafik kazası geçirdi! Olay kameraya yansıdı

Ailesiyle Mecidiyeköy'de ailesiyle markete giren bir çocuk alışveriş sonrası yolun karşısına geçen babasının arkasından yola atlayarak annesinin gözünün önünde minibüsün altında kaldı.

İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de meydana gelen kazada, Emirhan Aksoy isimli küçük çocuk ailesiyle birlikte dışarıya çıkarak markete girdi. 

Alışverişlerini tamamladıktan sonra dışarı çıkan ailede baba Aksoy, yolun karşısına geçti.  Emirhan Aksoy, babasının ardından yola atlayarak annesinin gözlerinin önünde Mehmet Salih Tacar idaresindeki34 LBB 121 plakalı Şişli seferini yapan yolcu minibüsünün altında kaldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Çocuk aracın altında kalırken annesi çığlık attı. Annenin çığlıklarının duyan vatandaşlar yanına giderek minibüsün altında kalan çocuğu kurtararak kaldırıma götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. 

Çocuğu minibüsün altından kurtaran esnaf Gültekin Çelik, dürümcüdeyken çığlık sesi duyup hemen koştuğunu, çocuğu aracın altında gördüğünü ve hemen çıkarıp kenara koyduğunu anlattı.

Kazanın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Minibüs sürücüsü Tacar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü ardından serbest bırakıldı. Polisin incelemesi sürüyor.

aw264192-02.jpgaw264192-06.jpgaw264192-08.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT