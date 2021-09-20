Küçükçekmece'de esrarengiz olay! Otomobilin içerisinde ceset bulundu!

Esrarengiz cesede olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde rastlandı. Park halinde duran bir otomobilin içerisinde, kafasına poşet geçirilmiş halde bir ölü erkek bedenini bulundu. Yapılan incelemelerde aracın arka koltuğunda iki adet de açık şekilde bulunan piknik tüpüne rastlandı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta ve bölgede incelemelerde bulundu.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, aracın içerisindeki kişiye müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre şahsın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede herhangi bir ize rastlanmazken, ekipler olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

"SAAT 2'DEN BERİ BURADAYMIŞ"

Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Öte yandan olaya tanık olan mahalle sakinlerinden biri "Geldik, baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış" açıklamalarında bulundu.