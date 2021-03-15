Küçükçekmece'de kadına şiddet anları kameralara böyle yansıdı!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda bir şahsın yolun ortasında kadına gösterdiği şiddet kameralar tarafından kayda alındı. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Menderes Sokağı’nda kimliği henüz belli olmayan şahıs yolun ortasında kadına şiddet uyguluyor.

SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde kadının kendisine şiddet gösteren adama direnirken dengesini kaybedip yere düştüğü görülüyor. Ardından ayağa kalkan kadın eşyalarını toplarken adamın kolundan tuttuğu görülüyor.