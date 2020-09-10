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Küçükçekmece'de molotof ve ses bombası atan 2 kişi yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de ses bombası ve molotof atılmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de molotof ve ses bombası atan 2 kişi yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de ses bombası ve molotof atılmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 07 Eylül'de Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ses bombası ve havai fişek atılmasıyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çalışmada çalılık alan içerisinde gizlenmiş J.K. ve M.Ç. isimli şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 adet atılmaya hazır fitilli molotof, 1 çift inşaat eldiveni, 1,5 litre pet şişe içerisinde benzin, 1 adet yüz maskesi ve 1 adet şapka ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile birlikte 3 adet fişek, 1 adet laptop ve PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAFLI)

Küçükçekmece'de molotof ve ses bombası atan 2 kişi yakalandı

Küçükçekmece'de molotof ve ses bombası atan 2 kişi yakalandı

Küçükçekmece'de molotof ve ses bombası atan 2 kişi yakalandı



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