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  3. Küçükçekmece'de vahşet: Tartıştığı karısını onlarca bıçak darbesiyle öldürdü!

Küçükçekmece'de vahşet: Tartıştığı karısını onlarca bıçak darbesiyle öldürdü!

Küçükçekmece'de henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştığı eşini onlarca bıçaklayan cani koca, komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekibi tarafından polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de vahşet: Tartıştığı karısını onlarca bıçak darbesiyle öldürdü!

Bu kez de Küçükçekmece'de yaşanan kadın cinayeti, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede gece saatlerinde meydana geldi. S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen kavganın akabinde M.Ü., eşi S.Ü.'yü defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralanırken sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede, S.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşini öldüren M.Ü.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Bina sakinlerinden cinayetle ilgili bilgi alan ekipler, dairede incelemelerde bulundu. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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