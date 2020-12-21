Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Zakir Okulmuş atandı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen 3 Aralık 2020 tarihinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sümen’in Kovid-19 kaynaklı vefatının ardından boş kalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna yeni bir isim getirildi.

YENİ KULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BELLİ OLDU

Dönem başından bu yana İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Zakir Okulmuş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Zakir Okulmuş, Sümen’in vefatından dolayı hala daha acılarının taze olduklarını dile getirdi. Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Okulmuş devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını ifade etti. Sümen’in eğitim anlayışını sürdüreceklerini ve bu şekilde Kula’daki eğitimin başarısını yükselteceklerini kaydeden Müdür Okulmuş, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE İSE AHMET ALİ OKUMUŞ ATANDI

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine ise, Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş getirildi. Yeni görevlerine atanan müdürler, görevine başladı.