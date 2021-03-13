Kulisler karıştıran iddialar: Erdoğan, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca'yı görevden alacak, Berat Albayrak ve Binali Yıldırım geri gelecek

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresine sayılı günler kala siyaset kulislerinde hareketlilik sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı seçimlerine güçlü bir parti yönetimi ile gitmeyi hedefliyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu'nda değişiklik yapacak.

BERAT ALBAYRAK GERİ Mİ GELİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa eden Berat Albayrak'ın “parti yönetiminde görev alabileceği” kulislerde konuşuluyor.

BİNALİ YILDIRIM'A YENİ GÖREV İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede de değişime gitmeyi istediği ifade edilirken parti yönetiminde köklü bir değişiklik hedefleniyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre Parlamenter Sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım’ın “kabinede yer alabileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı olacağı” konuşuluyor.

ZİYA SELÇUK VE FAHRETTİN KOCA

Kabinenin de değişeceği iddia edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isimleri ön plana çıktı. Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğrencinin sisteme erişim sağlayamaması nedeniyle Ziya Selçuk'un bakanlık görevinden alınabileceği ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da görevden azlinin isteneceği” iddia ediliyor.

KABİNEYE MECLİS İÇİN İSİMLER GİRECEK

Bununla birlikte Bakan Koca’nın salgın dönemindeki çalışmaları nedeniyle Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda görevlendirilebileceği de ileri sürülüyor. Öte yandan yeni kabinede “Meclis içinden isimlerin ağırlıklı olarak yer alacağına” dikkat çekiliyor. Buna gerekçe olarak “milletvekilleri ile bakanlıklar arasındaki iletişimin güçlendirilmek” olduğu gösteriliyor.